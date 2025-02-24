Су Сяохуэй: США могут привести Украину к смене власти из-за препятствий к миру

США могут подтолкнуть Украину к смене власти в случае, если действующий режим будет препятствовать мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила замдиректора отдела американистики Китайского института международных исследований Су Сяохуэй в разговоре с ТАСС.

Так политолог прокоментировала недавнюю острую критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. По ее мнению, это «отражает желание Трампа облегчить проведение своей политики». С дипломатической точки зрения американская сторона может рассматривать вариант смены власти в Киеве, чтобы упростить реализацию собственной политики.

Сейчас Вашингтон давит на Киев и Брюссель, так как полагает, что ЕС и Украина не придерживаются политической линии Соединенных Штатов. «Поскольку США сделали перезагрузку российско-американских отношений своим главным курсом, украинский кризис должен быть разрешен в рамках этого курса», — подчеркнула Су Сяохуэй. Но союзники Белого дома воспротивились этой политики и попытались повлиять на нее, поскольку считают, что перед выстраиванием диалога с Москвой необходима общая координация.

«Это явно не соответствует идеям Трампа, он думает, что они создают препятствия вместо того, чтобы помогать Соединенным Штатам», — объяснила политолог.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон решили действовать вместе, чтобы повлиять на позицию Дональда Трампа по конфликту на Украине. Они попытаются убедить его прекратить двусторонник переговоры с РФ, в обмен на это Евросоюз возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности республики.