Стало известно о россиянине с оказавшимся на месте легкого желудком

У одного из жителей России желудок сместился на место легкого из-за падения. Об этом стало известно из публикации Минздрава России в Telegram.
По сообщению пресс-службы ведомства, врачам пришлось проводить экстренное хирургическое вмешательство, чтобы вернуть оказавшийся не на своем месте орган в правильную позицию.
«Левое легкое спалось, а желудок практически переместился в плевральную полость и сдавил сердце и средостение. Развился шок, и счет шел на минуты», — сообщил замглавврача по хирургии Истринской клинической больницы Сергей Поликарпов.
Врачи отметили, что операция прошла успешно и пациента уже выписали.
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