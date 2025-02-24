Стало известно о россиянине с оказавшимся на месте легкого желудком

Минздрав России сообщил о россиянине с оказавшимся на месте легкого желудком

У одного из жителей России желудок сместился на место легкого из-за падения. Об этом стало известно из публикации Минздрава России в Telegram.

По сообщению пресс-службы ведомства, врачам пришлось проводить экстренное хирургическое вмешательство, чтобы вернуть оказавшийся не на своем месте орган в правильную позицию.

«Левое легкое спалось, а желудок практически переместился в плевральную полость и сдавил сердце и средостение. Развился шок, и счет шел на минуты», — сообщил замглавврача по хирургии Истринской клинической больницы Сергей Поликарпов.

Врачи отметили, что операция прошла успешно и пациента уже выписали.

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