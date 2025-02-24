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06:40, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Telegram выставили штраф

Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление информации о погибших на СВО бойцах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Задолженность в четыре миллиона рублей неоплаченного штрафа взыскивают с Telegram Messenger Inc. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что материалы о неоплаченном штрафе компании поступили судебным приставам от мирового судьи в Таганском районе Москвы.

Ранее стало известно, что компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей по 33 исполнительным производствам.

До этого сообщалось, что Google оштрафовали в России на восемь миллиардов рублей. Как пояснили в суде, такое наказание назначили компании за уклонение от уплаты предыдущих штрафов.

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