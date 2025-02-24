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01:55, 24 февраля 2025Мир

Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии

Президент США Трамп поздравил ХДС/ХСС с победой на выборах в Германии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой на выборах в бундестаг в Германии оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, «Союз») Фридриха Мерца. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, как и в Соединенных Штатах, граждане Германии устали «от лишенной здравого смысла политики, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала на протяжении многих лет».

Ранее Мерц сообщил, что намерен сформировать новое правительство к 20 апреля. В свою очередь, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии и назвал полученный результат горьким.

По данным телеканала NTV, явка на выборах в бундестаг оказалась ниже, чем в предыдущую избирательную кампанию, которая проходила в 2021 году.

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