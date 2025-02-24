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14:54, 24 февраля 2025Мир

Трамп высмеял противников еженедельных отчетов мемом с Губкой Бобом

Трамп опубликовал мем с Губкой Бобом, высмеяв противников отчетов госслужащих
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: АР

Президент США Дональд Трамп опубликовал мем с Губкой Бобом, высмеяв противников введения практики составления госслужащими еженедельных отчетов о своей деятельности. Такой пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

На картинке персонаж мультипликационного сериала составляет список дел, которые он успел выполнить за неделю. В отчете видны такие пункты, как «поплакал из-за Трампа», «поплакал из-за [главы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона] Маска», «поплакал из-за Трампа и Маска». Согласно списку, за неделю Губка Боб также «один раз добрался до офиса» и «прочитал несколько электронных писем».

Ранее издание Financial Times сообщило, что 22 февраля глава DOGE направил американским госслужащим письмо, в котором поставил их перед выбором между отставкой и предоставлением отчета из пяти пунктов за прошедшую неделю.

Позже газета The New York Times опубликовала данные о том, что руководители американских федеральных ведомств решили саботировать приказ Маска, велев своим служащим проигнорировать его требование подвести итоги работы за неделю.

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