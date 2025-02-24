Удар дрона-камикадзе на оптоволокне по технике ВСУ в Курской области сняли на видео

Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по бронетехнике ВСУ в Курской области

В сети появилось видео удара российского дрона-камикадзе на оптоволокне по боевой машине пехоты (БПМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Крылатые», связанный с воздушно-десантными войсками.

На кадрах, снятых камерой с беспилотника видно, как аппарат приближается к движущейся технике с задней стороны, после чего связь прерывается.

Информация о дате записи и потерях со стороны ВСУ не приводится.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронемашины в Курской области. На кадрах, снятых с воздуха, видно, как техника едет по дороге, а затем происходит взрыв.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 24 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 105 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.