В сети появилось видео удара российского дрона-камикадзе на оптоволокне по боевой машине пехоты (БПМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Крылатые», связанный с воздушно-десантными войсками.
На кадрах, снятых камерой с беспилотника видно, как аппарат приближается к движущейся технике с задней стороны, после чего связь прерывается.
Информация о дате записи и потерях со стороны ВСУ не приводится.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронемашины в Курской области. На кадрах, снятых с воздуха, видно, как техника едет по дороге, а затем происходит взрыв.
Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 24 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 105 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.