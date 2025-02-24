В ЕС назвали возможную дату вступления Украины в блок

Посол ЕС Матернова: Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году

В Европейском союзе (ЕС) допустили, что Украина может вступить в блок в 2030 году. Об этом заявила посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, такой срок принятия Киева в Евросоюз не является нереалистичным.

«Если будет достигнут справедливый и устойчивый мир и она [Украина] продолжит реформы, думаю, это может произойти», — сказала она.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС выделит новый пакет военной помощи Украине в годовщину конфликта. Вместе с пакетом помощи Евросоюз вводит новые антироссийские санкции.