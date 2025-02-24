Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 24 февраля 2025Мир

В ЕС назвали возможную дату вступления Украины в блок

Посол ЕС Матернова: Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) допустили, что Украина может вступить в блок в 2030 году. Об этом заявила посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, такой срок принятия Киева в Евросоюз не является нереалистичным.

«Если будет достигнут справедливый и устойчивый мир и она [Украина] продолжит реформы, думаю, это может произойти», — сказала она.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС выделит новый пакет военной помощи Украине в годовщину конфликта. Вместе с пакетом помощи Евросоюз вводит новые антироссийские санкции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

      СБУ задержала двух настоятелей канонической УПЦ

      Лавров встретился с Эрдоганом

      Известный композитор назвал любимые города России

      Научно-исследовательское судно затонуло в Черном море

      Умер комбат «Ахмата» Шустрый. Его назвали одним из самых лучших российских командиров

      МИД Франции осудил нападение на генконсульство России

      Ингредиенты для приготовления популярного блюда подорожали

      Медведчук прокомментировал заявления Зеленского в адрес Трампа

      Раскрыты подробности о задержанных в России за попытку сбежать в Финляндию иностранцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше