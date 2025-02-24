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04:30, 24 февраля 2025Бывший СССР

В Госдуме заявили о страхе Зеленского перед «тремя хозяевами» Украины

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский не признает долги перед США из-за страха
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Член комитета Государственной Думы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что страх не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому признать долги перед США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США», — заявил депутат.

Ранее Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в желании получить двойную компенсацию за помощь Украине. По словам украинского лидера, он не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.

По данным The Economist, Киеву придется выплачивать компенсацию за военную помощь, предоставленную Соединенными Штатами, в течение сотен лет, если предложенная Трампом сделка по ископаемым будет подписана.

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