Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 24 февраля 2025Бывший СССР

В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского

Депутат Рады Гончаренко сообщил о новом голосовании о легитимности Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины попытается снова провести проваленное голосование о легитимности президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Гончаренко сообщил о новом внесении на рассмотрении Рады постановления о легитимности Зеленского и «поддержке демократии» в стране. «Будут пытаться протащить на ближайшем заседании», — подчеркнул политик.

Днем 24 февраля Верховная Рада провалила голосование в поддержку легитимности Зеленского. Заявление поддержали всего лишь 218 депутатов из необходимых 226.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук назвал голосование о легитимности плевком в лицо Зеленскому. Он также подчеркнул, что голосование Рады должно стать поводом для более активных действий законодательного органа в отношении политика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Парламент показал на дверь». Верховная Рада провалила голосование в поддержку легитимности Зеленского

      На Западе жестко отреагировали на слова премьера Дании об Украине

      Состоящая в браке 68 лет пара раскрыла один секрет долгой любви

      Популярность черных зубов у звезд объяснили

      В «Большой семерке» возникли разногласия из-за заявления по Украине

      Над столицей российского региона уничтожили воздушные цели

      «Калашников» направил на испытания новые бронешлемы

      Смертельное нападение стаи собак на девятилетнюю россиянку попало на видео

      Аэропорт Сочи перешел в режим работы по фактической погоде

      Военкор раскрыл детали биографии комбата «Ахмата» после сообщений о смерти военного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше