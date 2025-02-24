В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского

Депутат Рады Гончаренко сообщил о новом голосовании о легитимности Зеленского

Верховная Рада Украины попытается снова провести проваленное голосование о легитимности президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Гончаренко сообщил о новом внесении на рассмотрении Рады постановления о легитимности Зеленского и «поддержке демократии» в стране. «Будут пытаться протащить на ближайшем заседании», — подчеркнул политик.

Днем 24 февраля Верховная Рада провалила голосование в поддержку легитимности Зеленского. Заявление поддержали всего лишь 218 депутатов из необходимых 226.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук назвал голосование о легитимности плевком в лицо Зеленскому. Он также подчеркнул, что голосование Рады должно стать поводом для более активных действий законодательного органа в отношении политика.