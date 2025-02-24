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08:45, 24 февраля 2025Россия

В России бойца СВО с дырой в черепе лишили выплат

Участника СВО с тяжелой травмой головы лишили выплат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) из Пермского края с тяжелой травмой головы лишили выплат. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина попал в зону боевых действий из колонии, первым местом его служба стала ЧВК «Вагнер». По истечении срока контракта мужчина заключил новый — уже с Минобороны. Летом 2024 года его контузило. Череп бойцу пробило еще во время службы в «Вагнере».

Солдат прошел военно-врачебную комиссию, которая не нашла связи его травм с СВО. По словам бойца, ему предложили пройти повторное освидетельствование у тех же специалистов. Военнослужащий заявил, что это «фактически гарантирует повторный отказ». «Такое чувство, будто об меня вытирают ноги», — резюмировал он.

Ранее в Удмуртии отца участника СВО лишили выплат за сына. Поводом к этому стала неуплата им алиментов в период воспитания будущего бойца. С исковым заявлением в суд обратилась мать военнослужащего.

ЖЗЛ
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