Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:23, 24 февраля 2025Экономика

В России назвали регион с наибольшей закредитованностью населения

РИА Новости: Наибольший уровень закредитованности зафиксирован у жителей Тывы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2024 году наибольший уровень закредитованности населения среди всех российских регионов был зафиксирован у жителей Республики Тыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Индикатор кредитной нагрузки у местного населения по итогам прошлого года составил 151,6 процента. За 12 месяцев показатель увеличился на 2,2 процентного пункта (п.п.). На втором месте по степени закредитованности населения оказалась Республика Калмыкия. Там индикатор оказался на уровне в 123,3 процента.

Высокий уровень закредитованности населения аналитики также зафиксировали в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. Однако в этих регионах показатели сильно не дотянули до значений, зафиксированных в Тыве и Калмыкии, и оказались немного выше 80 процентов. Речь идет о соотношении задолженности граждан и среднегодовой зарплаты в регионах.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Наименьший уровень закредитованности населения в 2024 году эксперты зафиксировали в регионах Северного Кавказа и Юга России. Лидером стала Республика Ингушетия с показателем в 15,5 процента. При этом за 12 месяцев долговая нагрузка в этом регионе увеличилась на 0,6 п.п.

По состоянию на 1 января 2025 года суммарный объем задолженности россиян по кредитам составил 34,9 триллиона рублей. За 12 месяцев показатель вырос на 5,5 процента, или на 1,8 триллиона. Согласно подсчетам РИА Новости, объем задолженности на одного экономически активного жителя страны в 2024 году увеличился на 24 тысячи рублей и достиг отметки в 459 тысяч.

При этом в начале 2025 года кредитная активность россиян заметно снизилась на фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка, которая составляет 21 процент. Так, по итогам января, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число оформленных гражданами займов сократилось на 47 процентов год к году и опустилось до отметки в 2,74 миллиона. В то же время суммарный объем предоставленных банками денежных средств за отчетный период упал на примерно на 555 миллиардов, до 475,12 миллиарда рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назначил командиров, которые возглавят 18 новых корпусов ВСУ. Кто они и чем известны?

      Проглоченный китом юноша рассказал о пережитых ощущениях

      ФСИН опровергла информацию о найденном у Михаила Ефремова смартфоне

      Стало известно о странности на памятнике командира «Вагнера»

      Доставщиков на электровелосипедах стали массово штрафовать в Москве

      В Раде пожаловались на нехватку общения с администрацией Трампа

      ЕС выделит новый пакет военной помощи Украине в годовщину конфликта

      Командовавший на СВО 2500 заключенными вагнеровец рассказал об отношении к ним Пригожина

      Зеленскому предрекли «самую трудную битву»

      SpaceX объяснила падение Falcon 9 на Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше