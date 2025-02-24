В России назвали регион с наибольшей закредитованностью населения

РИА Новости: Наибольший уровень закредитованности зафиксирован у жителей Тывы

В 2024 году наибольший уровень закредитованности населения среди всех российских регионов был зафиксирован у жителей Республики Тыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Индикатор кредитной нагрузки у местного населения по итогам прошлого года составил 151,6 процента. За 12 месяцев показатель увеличился на 2,2 процентного пункта (п.п.). На втором месте по степени закредитованности населения оказалась Республика Калмыкия. Там индикатор оказался на уровне в 123,3 процента.

Высокий уровень закредитованности населения аналитики также зафиксировали в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. Однако в этих регионах показатели сильно не дотянули до значений, зафиксированных в Тыве и Калмыкии, и оказались немного выше 80 процентов. Речь идет о соотношении задолженности граждан и среднегодовой зарплаты в регионах.

Наименьший уровень закредитованности населения в 2024 году эксперты зафиксировали в регионах Северного Кавказа и Юга России. Лидером стала Республика Ингушетия с показателем в 15,5 процента. При этом за 12 месяцев долговая нагрузка в этом регионе увеличилась на 0,6 п.п.

По состоянию на 1 января 2025 года суммарный объем задолженности россиян по кредитам составил 34,9 триллиона рублей. За 12 месяцев показатель вырос на 5,5 процента, или на 1,8 триллиона. Согласно подсчетам РИА Новости, объем задолженности на одного экономически активного жителя страны в 2024 году увеличился на 24 тысячи рублей и достиг отметки в 459 тысяч.

При этом в начале 2025 года кредитная активность россиян заметно снизилась на фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка, которая составляет 21 процент. Так, по итогам января, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число оформленных гражданами займов сократилось на 47 процентов год к году и опустилось до отметки в 2,74 миллиона. В то же время суммарный объем предоставленных банками денежных средств за отчетный период упал на примерно на 555 миллиардов, до 475,12 миллиарда рублей.