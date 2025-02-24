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09:43, 24 февраля 2025Экономика

Россияне охладели к кредитам

ОКБ: Число оформленных россиянами кредитов упало на 47 процентов в январе
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В январе 2025 года суммарное число оформленных россиянами кредитов сократилось на 47 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и составило 2,74 миллиона. Об охлаждении граждан к подобного рода банковским продуктам сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В то же время сумма выданных под проценты денежных средств за отчетный период стала наименьшей за последние несколько лет и опустилась до отметки в 475,12 миллиарда рублей, уточнили эксперты. В годовом выражении показатель снизился на 54 процента.

В январе 2024 года банки выдали гражданам в общей сложности 5,13 миллиона кредитов на сумму в 1,03 триллиона рублей. Таким образом, за 12 месяцев объемы предоставленных средств сократились примерно на 555 миллиардов, а число займов — на 2,39 миллиона, резюмировали аналитики.

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Охлаждение россиян к кредитам фиксируется на фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка (ЦБ). По итогам февральского заседания совет директоров регулятора сохранил планку на уровне в 21 процент годовых и не исключил ее дальнейшее повышение на следующем собрании, которое состоится 21 марта.

Главным же условием для снижения ключевой ставки в ЦБ назвали устойчивое замедление инфляции, чего пока не наблюдается. Более того, руководитель регулятора Эльвира Набиуллина спрогнозировала выход темпов роста потребительских цен в России на пиковый уровень в апреле-мае. На этом фоне, подчеркнула она, переходить к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) пока преждевременно.

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