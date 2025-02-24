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14:24, 24 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова премьер-министра Дании об опасности мира на Украине

Депутат Чепа раскритиковал слова премьера Дании об опасности мира на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Опасность представляет не мир на Украине, а остановка конфликта, которая рано или поздно приведет к его возобновлению, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул необходимость заключения стабильного мирного договора.

«Важна не остановка конфликта, а полное прекращение. Война до последнего украинца — это геноцид. Другой трактовки заявлениям лиц, выступающим за ее продолжение, нет», — уверен политик.

Депутат подчеркнул, что остановка и прекращение боевых действий — это разные вещи. Если остановка допускает возобновление противостояния, то прекращение подразумевает прочный и долговечный мир.

«Нужен мирный договор. Согласование и его принятие станет огромной победой. А остановка конфликта, то, к чему сейчас в какой-то мере призывают и будут призывать европейские политики, — это неприемлемо для нас. Потому что в дальнейшем точно такой же конфликт может разразиться с новой силой и на новых условиях», — объяснил Чепа.

Ранее премьер-министра Дании Метте Фредериксен во время визита в Киев заявила, что мир на Украине «будет опаснее войны». Она объяснила это тем, что России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

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