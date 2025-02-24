В России ответили на слова премьер-министра Дании об опасности мира на Украине

Депутат Чепа раскритиковал слова премьера Дании об опасности мира на Украине

Опасность представляет не мир на Украине, а остановка конфликта, которая рано или поздно приведет к его возобновлению, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул необходимость заключения стабильного мирного договора.

«Важна не остановка конфликта, а полное прекращение. Война до последнего украинца — это геноцид. Другой трактовки заявлениям лиц, выступающим за ее продолжение, нет», — уверен политик.

Депутат подчеркнул, что остановка и прекращение боевых действий — это разные вещи. Если остановка допускает возобновление противостояния, то прекращение подразумевает прочный и долговечный мир.

«Нужен мирный договор. Согласование и его принятие станет огромной победой. А остановка конфликта, то, к чему сейчас в какой-то мере призывают и будут призывать европейские политики, — это неприемлемо для нас. Потому что в дальнейшем точно такой же конфликт может разразиться с новой силой и на новых условиях», — объяснил Чепа.

Ранее премьер-министра Дании Метте Фредериксен во время визита в Киев заявила, что мир на Украине «будет опаснее войны». Она объяснила это тем, что России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.