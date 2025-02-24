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08:07, 24 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе мошенники продавали несуществующие машины

В Новосибирске мошенники продали несуществующих машин на ₽1,5 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мошенники начали продавать новосибирцам несуществующие машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Сибирь».

Отмечается, что четверо мужчин в возрасте от 22 до 32 лет разместили в сети фейковые объявления о продаже авто. Желающие их купить сразу платили предоплату. После «продавцы» исчезали. Схему провернули минимум 63 раза, заработали больше 1,5 миллиона рублей.

Уточняется, что во время задержания в компании нашли несколько мобильных телефонов и стопку SIM-карт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и сбережений после разговоров с мошенниками.

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