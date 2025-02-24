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00:22, 24 февраля 2025Россия

В Совфеде предположили получение Зеленским команды собирать чемоданы

Сенатор Джабаров: Зеленский мог получить от кураторов команду собирать чемоданы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог получить от своих кураторов команду «собирать чемоданы» и уезжать за границу. Такой сценарий предположил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя в Telegram-канале заявление украинского лидера о том, что он готов ради мира в стране оставить свой пост.

При этом уточняется, что Зеленский поставил условие для своего ухода — членство Украины в НАТО.

«Вот ведь, лжет как дышит! Или ему поступила команда от кураторов собирать чемоданы и тикать за границу?» — написал сенатор.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен находиться у власти десятилетиями. Президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения, уточнил он.

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