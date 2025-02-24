В США объяснили увольнения в космической отрасли

В SpaceNews сочли увольнения в космической отрасли США рыночной корректировкой

Увольнение персонала в космической отрасли США объясняется рыночной перестройкой компаний и государственного сектора и не связано с отступлением от ранее заявленных планов. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

В публикации прокомментировали планируемые сокращения персонала в компании Blue Origin и планы по сворачиванию программы сверхтяжелой ракеты Boeing Space Launch System (SLS).

«Аэрокосмические компании часто увеличивают численность персонала на этапах разработки, а затем сокращают ее, когда продукты начинают выходить на рынок, чтобы снизить эксплуатационные расходы», — сказал старший консультант исследовательской космической компании Novaspace Лукас Плени.

По его словам, сокращения персонала и урезание некоторые программ является нормальной корректировкой, а не признаком системных проблем. «Я думаю, что в случае с Blue Origin компания изменит свои приоритеты и наймет больше сотрудников в других направлениях бизнеса», — заметил эксперт.

Плени отметил неравномерность роста космической экономики. В частности, сегмент спутниковых услуг растет активнее, чем рынок создания и запуска космических аппаратов.

В январе американская компания Blue Origin сообщила, что впервые запустила тяжелую ракету New Glenn.