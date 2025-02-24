Экс-разведчик США Риттер: Зеленский находится на последнем издыхании

Президент Украины Владимир Зеленский находится на последнем издыхании как глава государства и скоро уйдет с поста. Об этом заявил бывший американский разведчик, военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети Х.

«Зеленский находится на стадии эндшпиля. Он буквально на последнем издыхании», — отметил экс-разведчик США.

По словам Риттера, украинский лидер в настоящее время будет «говорить вещи, которые подчеркивают его собственное отчаяние». При этом он не сможет «защитить себя от реальности» и от того факта, что у него «нет легитимности». Риттер подчеркнул, что украинский народ начал осознавать это.

Ранее генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил, что «срок годности» Зеленского уже истек в глазах Запада.