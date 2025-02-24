В Турции заявили об истекшем сроке годности Зеленского для Запада

Турецкий политик Перинчек: Срок годности Зеленского истек для Запада

Срок годности Владимира Зеленского уже истек для Запада. Он не пригоден для использования, этот урок должны извлечь буквально все, заявил генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек, пишет РИА Новости.

«Срок годности киевского режима для Запада и США истек. Это показали Мюнхенская конференция по безопасности и последние заявления Трампа», — отметил политик.

По его словам, Зеленский уже не пригоден для использования, он очередной пример западной политики: «используй и выброси».

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на то, что американский коллега Дональд Трамп назвал его «диктатором». По его словам, он обижался бы на Трампа, если бы действительно был диктатором, а так для него это просто слова.

В свою очередь, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала президента Украины уйти в отставку после его пресс-конференции. По ее словам, «маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы».

Сам же Зеленский до этого заявлял, что президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения.