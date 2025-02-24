Верховный муфтий подарил Путину щит и меч

Верховный муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества

Глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин подарил президенту России Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества, передает ТАСС.

Подарок был вручен во время рабочей встречи в Кремле. Верховный муфтий объяснил российскому президенту происхождение предметов.

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн — и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это [щит и меч], как будто знали», — сказал он.

Таджутдин пояснил, что щит символизирует стержень России, Булгарского царства и Российского царства. «Император российский — это первый титул, а второй титул — князь Булгарский и князь Казанский», — отметил он.

По его словам, изображенный на преподнесенном подарке двуглавый орел был также гербом Булгарии, которая являлась зависимым вассальным государством Хазарии.

«Здесь [изображены] и Илья Муромец, и наши герои, и Муса Джалиль. Даже когда в армии у нас служили мессу, Муса Джалиль сделал так, чтобы мусульмане не опозорили свою страну. Есть нам что защищать», — заключил муфтий.

Ранее Таджутдин рассказал Путину об отношении к специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, мусульмане воспринимают СВО как «операцию восстановления божественного, человеческого, развитого порядка в мире, за взаимоотношения народов и государств».

