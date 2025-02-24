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19:49, 24 февраля 2025Мир

Во Франции высмеяли Макрона из-за ситуации в Белом доме

Политик Дюпон-Эньян: Отказ Трампа встретить Макрона является унижением
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Badra / Pool / Reuters

Отказ президента США Дональда Трампа встретить своего французского коллегу Эммануэля Макрона на пороге Белого дома является унижением. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.

«Какое унижение после стольких лет раболепства», — отметил политик.

По словам Дюпон-Эньяна, именно так заканчиваются ситуации, когда Франция отказывается от независимой политики и «перестает думать самостоятельно».

Ранее Трамп не вышел встречать Макрона, когда тот прибыл к Белому дому на автомобиле в ходе визита в Вашингтон.

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