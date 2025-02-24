Во Франции высмеяли Макрона из-за ситуации в Белом доме

Политик Дюпон-Эньян: Отказ Трампа встретить Макрона является унижением

Отказ президента США Дональда Трампа встретить своего французского коллегу Эммануэля Макрона на пороге Белого дома является унижением. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.

«Какое унижение после стольких лет раболепства», — отметил политик.

По словам Дюпон-Эньяна, именно так заканчиваются ситуации, когда Франция отказывается от независимой политики и «перестает думать самостоятельно».

Ранее Трамп не вышел встречать Макрона, когда тот прибыл к Белому дому на автомобиле в ходе визита в Вашингтон.