Вор съел булочку и пожарил картошку после неудачной попытки ограбления «Макдоналдса»

В США мужчина пожарил себе картошку после неудачной попытки ограбить McDonald's

В США мужчина ночью пробрался в ресторан «Макдоналдс» и перекусил после неудачной попытки ограбления. Об этом сообщает The National Desk.

Инцидент произошел в штате Пенсильвания в ночь на 16 февраля. Неизвестный мужчина вскрыл дверь и проник в помещение ресторана около трех часов ночи. После этого он попытался открыть сейф и кассы с наличными, но ему не удалось ни то, ни другое. Неудачливый вор решил, что стоит хотя бы перекусить. Он съел булочку с корицей, а затем сделал попытку включить фритюрницу и пожарить картошку фри.

Проделав все это, вор скрылся с места преступления. Несмотря на то что ему не удалось ограбить ресторан, полиция ищет его за незаконное проникновение и кражу.

Ранее сообщалось, что преступники из США ограбили магазин солнцезащитных очков на миллион долларов. Они сделали это, прорезав стену магазина пилой.