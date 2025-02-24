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13:09, 24 февраля 2025Из жизни

Вор съел булочку и пожарил картошку после неудачной попытки ограбления «Макдоналдса»

В США мужчина пожарил себе картошку после неудачной попытки ограбить McDonald's
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: QualityHD / Shutterstock / Fotodom  

В США мужчина ночью пробрался в ресторан «Макдоналдс» и перекусил после неудачной попытки ограбления. Об этом сообщает The National Desk.

Инцидент произошел в штате Пенсильвания в ночь на 16 февраля. Неизвестный мужчина вскрыл дверь и проник в помещение ресторана около трех часов ночи. После этого он попытался открыть сейф и кассы с наличными, но ему не удалось ни то, ни другое. Неудачливый вор решил, что стоит хотя бы перекусить. Он съел булочку с корицей, а затем сделал попытку включить фритюрницу и пожарить картошку фри.

Проделав все это, вор скрылся с места преступления. Несмотря на то что ему не удалось ограбить ресторан, полиция ищет его за незаконное проникновение и кражу.

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