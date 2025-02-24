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22:48, 24 февраля 2025Мир

В Британии заявили об угрозе власти на Украине

FT: Несогласие Зеленского с действиями Трампа несет угрозу власти на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Публичное несогласие украинского президента Владимира Зеленского с действиями и высказываниями американского коллеги Дональда Трампа в контексте урегулирования конфликта несет угрозу стабильности украинской власти. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Как отметил автор статьи, «самый большой страх» украинского лидера — «война без поддержки США». По мнению журналиста, она может стать явью при определенных обстоятельствах.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. Он посетовал, что «не особо успешный некогда комик уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на эту войну».

После этого Зеленский уже назвал слова Трампа о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера дезинформацией.

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