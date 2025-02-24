Зеленский назначил командиров, которые возглавят 18 новых корпусов ВСУ. Кто они и чем известны?

Зеленский определил командование новых корпусов ВСУ в рамках реорганизации армии

По решению президента Украины Владимира Зеленского в рамках реорганизации украинской армии были определены состав и командование корпусов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, назначены были уже 18 командиров.

«Ставка назначила командиров армейского корпуса, их состав определили. Организационные изменения должны произойти в течение месяца», — написал он. Бутусов назвал происходящие изменения важными и позитивными, отметив, что при грамотном осуществлении они могут «значительно повысить эффективность войск».

Названы фамилии назначенных командиров

По информации Бутусова, большая часть корпусов будет состоять из пяти бригад. Также будет один корпус, состоящий из семи бригад. Уточняется, что 13 корпусов создаются в сухопутных войсках, два корпуса — в десантно-штурмовых, один — в морской пехоте, два — в Национальной гвардии.

Среди назначенных командиров, по информации Бутусова, числятся: Руслан Шевчук, Роман Дармограй, Василий Матиев, Дмитрий Волошин, Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также командир полка Нацгвардии «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), попавший в плен в Мариуполе и возвращенный на Украину по обмену, Денис Прокопенко и командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский.

Бутусов ранее сообщал, что создание первого корпуса ВСУ поручили основателю «Азова» Билецкому.

«Первым корпусом, развернутым в Сухопутных войсках, будет третий корпус, который развернут на базе 3-й штурмовой бригады. Командовать этим корпусом будет действующий командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий», — заявил журналист.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Реформу украинской армии раскритиковали

Примечательно, что перечисливший возможные плюсы реформы украинской армии Бутусов раскритиковал изменения, инициированные Зеленским.

К сожалению, есть веские основания для критики этой общей позитивной реформы, есть вопросы, которые требуют немедленной коррекции, на мой взгляд Юрий Бутусов Главный редактор «Цензор.нет»

В частности, по его словам, создание дивизий и корпусов на базе уже находящихся на конкретных позициях приведет к тому, что никакой перегруппировки войск не будет. Сейчас же, как отмечает Бутусов, «уничтожена логика улучшения организации и применения войск в одной полосе».

Кроме того, заявил главред «Цензор.нет», для управления таким количеством корпусов Украине не хватит кадров. «Вот почему подбирают кого угодно...», — написал он. По его словам, некоторые фамилии в списке назначенных командиров удивляют «из-за большого количества вопросов об их компетенции на прошлых должностях».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сырский заявил о структурной реформе украинской армии

В начале февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск.

«Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — написал он.

При этом Сырский отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться сложной для украинских военных.