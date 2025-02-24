Жена Бьорндалена назвала рекорд Йоханнеса Бе некорректным

Биатлонистка Домрачева: Некорректно сравнивать результаты Бе и Бьорндалена на ЧМ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева отреагировала на рекорд норвежского биатлониста Йоханнеса Бе по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Бывшая спортсменка посчитала некорректным сравнить результат Бе и ее мужа Уле‑Эйнара Бьорндалена. Она обратила внимание на то, что раньше на чемпионатах мира разыгрывалось меньшее количество наград. «Для меня, конечно, Уле‑Эйнар всегда будет номером один», — заявила жена Бьорндалена.

На турнире 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, Йоханнес Бе завоевал 23-е золото на чемпионатах мира. Таким образом он стал рекордсменом по этому показателю и обогнал Бьорнадалена.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.