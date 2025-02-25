25 февраля физики и химики празднуют День открытия спирта, а в мире вспоминают о значимости кохлеарной имплантации. Что за праздники выпадают на 25 февраля и какие традиции стоит соблюдать в этот день, рассказывает «Лента.ру».
Праздники в России
День Государственного флага Республики Башкортостан
Собственный флаг у Республики Башкортостан появился в 1917 году, после Октябрьской революции. В 1990 году постановление Совета министров Башкирской ССР объявило конкурс проектов государственной символики. Выбор пал на прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине как 1:2. Голубая полоса означает ясность и чистоту помыслов народов республики, белый — открытость и миролюбие, а зеленый цвет символизирует свободу.
Праздники в мире
День открытия спирта
Согласно историческим свидетельствам, этиловый спирт первым получил персидский знахарь-алхимик Абу Бакр Мухаммад ар-Рази в начале X века. Его изготавливали путем перегонки органических продуктов: например, фруктов.
В Россию спирт впервые завезли в 1386 году. Генуэзское посольство преподнесло водку в качестве подарка князю Дмитрию Донскому. Само слово «спирт» появилось в русском языке во времена правления Петра I и переводилось как «дух вина».
Международный день кохлеарного импланта
Кохлеарная имплантация позволила людям с высокой степенью снижения слуха или полной глухотой по сенсоневральному типу слышать и говорить.
Первую в мире кохлеарную имплантацию провел французский отохирург Шарль Эйрис совместно с медицинским физиком Андре Дюрно 25 февраля 1957 года. Устройство не позволяло понимать речь, а лишь давало ощущение звуков окружающей среды.
В 1992 году польский профессор Хенрик Скаржинский добился успеха в этой области. Он получил невероятные результаты посредством вживления импланта, который превращает улавливаемые звуки в электросигналы и направляет их во внутреннее ухо. Проведенная операция стала переломной в развитии отохирургии.
Какие еще праздники отмечают в мире 25 февраля
- День вооруженных сил в Доминикане.
- День рождения револьвера.
- Дeнь apaxиca в шoкoлaдe в США.
Какой церковный праздник 25 февраля
Праздник Иверской иконы Божией Матери
Один из самых известных образов Богородицы с младенцем на руках изображен на Иверской иконе Божией Матери. Православные верующие отмечают этот праздник три раза в год. Один из них — 25 февраля. Считается, что именно в этот день в 1656 году афонский список святыни перенесли в Валдайский монастырь, который основал патриарх Никон.
День памяти святителя Алексия, митрополита Московского
Святитель Алексий, митрополит Московский и Всея Руси, чудотворец жил во времена междоусобной раздробленности государства. Всю свою жизнь посвятил укреплению христианства на русской земле. В молитвах святому люди просят о мире, покое, любви и возвращении утраченного счастья.
Какие еще церковные праздники отмечают 25 февраля
- День памяти святителя Мелетия Антиохийского.
- День памяти святителя Мелетия, архиепископа Харьковского.
- День памяти преподобных Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения.
Приметы и традиции на 25 февраля
- Лучше не приниматься за новые дела — все пойдет не по плану.
- В этот день снятся вещие сны.
- Нельзя никому завидовать, иначе сглазите человека, а сглаз со временем к вам вернется.
Кто родился 25 февраля
Алексей Балабанов (1959 — 2013)
Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург — прим. «Ленты.ру»). Фильмы известного кинорежиссера и сценариста известны реалистичным изображением жизни. В них часто поднимаются вопросы преступности, коррупции и бедности. Самые знаменитые его работы — «Брат», «Брат 2», «Груз 200».
Джордж Харрисон (1943 — 2001)
Интересно, что британского музыканта, гитариста группы «The Beatles» не интересовала слава. Почти все его мысли занимали внутренние переживания и собственные музыкальные эксперименты.
Популярность обрел в большей степени вне «битлов». Вклад Харрисона в музыку группы включает в себя несколько хитов — «Something», «Here Comes the Sun» и «While My Guitar Gently Weeps».
Кто еще родился 25 февраля
- Пьер Огюст Ренуар (1841 — 1919) — французский художник, один из основных представителей импрессионизма.
- Энрико Карузо (1873 —1921) — итальянский оперный певец.
- Теа Леони (59 лет) — американская актриса, продюсер.
- Валентина Шарыкина (85 лет) — советская киноактриса.