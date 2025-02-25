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00:30, 25 февраля 2025Из жизни

Аллигаторы стали оранжевыми после спячки

В США чешуя аллигаторов стала оранжевой после спячки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Freepik

В американском городе Литтл-Ривер, штат Южная Каролина, заметили оранжевых аллигаторов. Об этом сообщает Fox 5 DC.

По словам фотографа Дэна Кригера, обнаружившего необычную рептилию у себя во дворе, первоначально он принял ее за «обгоревшее бревно». Затем он предположил, что встретил новый вид аллигаторов.

После недолгих изысканий Кригер обнаружил, что изменение цвета чешуи — сезонное явление, характерное для многих аллигаторов в этом регионе. Они приобретают оранжевый окрас во время зимней спячки (брумации), когда прячутся в прудах и водопропускных трубах и пачкаются глиной и ржавчиной.

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Специалисты отмечают, что оранжевая чешуя — это временное явление. После нескольких погружений в воду аллигаторы возвращаются к обычному окрасу.

Ранее сообщалось, что в городе Ханахан, штат Южная Каролина, также сфотографировали ярко-оранжевого аллигатора. После публикации снимка в соцсети некоторые пользователи предположили, что он вымазался в глине.

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