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16:09, 25 февраля 2025Наука и техника

Опасность от столкновения 90-метрового астероида с Землей описали

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей не смогли рассчитать
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей сложно оценить, так как он будет менять свою траекторию. Об этом заявила научный сотрудник Школы физики и астрономии Ноттингемского университета (Великобритания) Мэгги Лью в колонке для журнала The Conversation.

По словам Лью, в определенный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей выросла до 3,1 процента, но точно рассчитать риск для человечества пока невозможно. Это связано с тем, что до 2032-го — год предполагаемого сближения небесного тела с нашей планетой — он может несколько раз изменить траекторию и приобрести определенные свойства. Или же пролететь на безопасном расстоянии от Земли и Луны.

Мэгги Лью заметила, что 2024 YR4 обнаружили относительно поздно — лишь в декабре 2024 года. Это связано с тем, что астероиды, в отличие от звезд, не излучают свет. Оценить последствия удара о Землю сложно, так как это зависит от размера 90-метрового тела и его альбедо — характеристики диффузной отражательной способности поверхности.

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По текущим оценкам, альбедо астероида находится в диапазоне 0,05–0,25, где показатель 1 соответствует максимальному коэффициенту отражения. «Более темный астероид будет поглощать больше света, нагревая газы внутри себя. При высвобождении эти газы могут действовать как реактивные двигатели, изменяя его траекторию», — объяснила ученый.

В случае, если траектория астероида действительно будет проходить на пути Земли, можно будет отправить ракету, чтобы попытаться отклонить небесный объект. Также можно взорвать рядом ядерную боеголовку. Однако нет гарантии, что астероид не расколется на две части, каждая из которых ударит по Земле с двух сторон.

Ранее опрошенные The Daily Mail ученые рассказали, что астероид 2024 YR4 способен уничтожить несколько городов. При его столкновении с планетой может произойти взрыв мощностью от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

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