Названы последствия столкновения 90-метрового астероида с Землей

Последствия от удара астероида 2024 YR4 с Землей назвали катастрофическими

Астероид 2024 YR4, который может столкнутся с Землей, способен уничтожить несколько городов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Обнаруженный в декабре 2024 года астероид может столкнуться с Землей в 2032 году. По словам опрошенных таблоидом ученых, при столкновении с планетой может произойти взрыв мощностью от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Это более чем в 500 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму», — заметили журналисты.

Специалисты назвали последствия падения 2024 YR4 в густонаселенный город. В этом случае ударная волна снесет большинство зданий в радиусе 13,7 километров от эпицентра взрыва. Если астероид упадет в центре Лондона, то взрывная волна выбьет стекла из окон и нанесет травым людям в радиусе 40 километров.

«Теоретически, столкновение с объектом такого размера, движущимся с большой скоростью, может опустошить область вокруг точки столкновения на расстоянии до нескольких десятков километров», — заметил старший астроном Королевской обсерватории Гринвича Эдвард Блумер. В радиусе 5,7 километров от эпицентра пиковое давление превысит 20 фунтов на кваратный дюйм, что приведет к обрушению даже прочных бетонных зданий. На расстоянии 8,8 километров железобетонные здания будут повреждены или разрушены, жертвы неизбежны.

Вероятность человеческих жертв сохранится даже в радиусе 19 километров от эпицентра взрыва. Легкие ранения получат даже люди, находящиеся на расстоянии до 40 километров.

По подсчетам специалистов, в случае падения астероида в Нью-Йорке почти все городские здания будут разрушены вплоть до Бронкса. Если 2024 YR4 упадет в Токио, то под угрозой окажутся почти все жители города.

В заключение журналисты заметили, что ученые пока не знают, по какой орбите будет лететь астероид. «Он потенциально достаточно опасен, чтобы начать более пристальное наблюдение — на данный момент это все, что остается делать», — подчеркнул Эдвард Блумер.

В начале февраля в НАСА заявили, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла почти в 2,5 раза. В настоящий момент шансы на столкновение оцениваются в 2,3 процента.