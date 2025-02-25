Independent: Бойцы ВСУ снимают со своей формы нашивки с флагом США из-за Трампа

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) снимают со своей формы нашивки с флагом США из-за действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent со ссылкой на бойцов ВСУ.

«Мы знаем, что Трамп не питает симпатий к Украине. Трамп любит себя», — заявил украинский военный медик с позывным Вольво.

Как сообщает The Independent, солдаты ВСУ решили отказаться от знаков солидарности с США из-за позиции Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Боец ВСУ с позывным Блэк заявил изданию, что все в украинской армии оценивают способность Киева продержать без продолжения военной помощи от Вашингтона. Украинские военные также подчеркнули, что поддержка со стороны США выступала для них мощным моральным фактором.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Киеве назвало худший сценарий в отношениях с США. Собеседник издания считает, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона вынудит Киев наращивать собственное военное производство.