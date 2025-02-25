Добровольцы раскрыли подробности спасения сброшенной с обрыва кошки Муси

Добровольцы сообщили о спасении сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси

Организовавшие поиски сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси добровольцы раскрыли подробности ее спасения. Они рассказали РИА Новости, что спасение Муси стало чудом.

«Мы подплыли к скале под замком "Ласточкино гнездо" и услышали, как она мяукнула. Я начала звать ее: "Кис-кис!" И она ответила — стала мяукать. Кошка забралась метров на десять вверх, пытались достать ее — парень отважно пытался залезть, но скала отвесная», — поведала доброволец Екатерина.

По словам Екатерины, добровольцы вызвали подразделение МЧС республики, и пока они поднимались наверх, они уже приехали.

«Муся упала в воду. И к тому месту, где она смогла выбраться на скалу, она проплыла метров 20! И еще море штормило, ведь сегодня только волнение успокоилось. Мы решили все-таки попытаться ее найти, хотя нам все говорили, в том числе рыбаки, что шансов практически нет», — добавила она.

Ранее сообщалось, что сбросившего Мусю в море мужчину задержали. Он рассказал, что кошка начала сопротивляться и вырываться, когда он взял ее на руки. На вопрос, зачем он скинул ее со скалы, а не выпустил с рук, тот ответить не смог, пожав плечами.