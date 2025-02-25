Экс-глава МИД Украины назвал действенными угрозы Трампа ограничить поставки оружия

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Киев ощутит нехватку оружия через полгода

В случае ограничения военной помощи со стороны Вашингтона Киев ощутит дефицит вооружения уже через полгода. Действенными угрозы президента США Дональда Трампа ограничить поставки оружия назвал в беседе с Politico бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Самым мощным рычагом воздействия Трампа на Украину является угроза отказа от поставок вооружения. По моему мнению, у нас есть еще полгода, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта», — заявил экс-дипломат.

Ранее в США оценили способность Украины продержаться без помощи Вашингтона. По оценкам американских аналитиков, без военной помощи от США Киев сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев — до лета 2025 года.

22 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной. По его словам, Киев возьмет на себя обязательства компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов, инвестированных в оборону и развитие страны.