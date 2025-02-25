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15:28, 25 февраля 2025Спорт

Футбол назвали спортом номер один в России

РФС и Mediascope назвали футбол спортом номер один в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футбол является спортом номер один в России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В ноябре 2024 года компания Mediascope провела исследование по заказу РФС. Согласно результатам, футбол остается лидером по уровню медиапотребления и зрительского интереса среди любителей спорта. Кроме того, отмечается, что каждый десятый россиянин играет в футбол не менее одного раза в неделю.

«72 процента россиян в возрасте 12-64 лет ответили, что либо являются фанатами футбола, либо стараются смотреть футбольные трансляции, либо интересуются футболом в некоторой степени», — говорится в сообщении.

В декабре ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей.

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