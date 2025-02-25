Госдума приняла закон об использовании машин россиян при режиме КТО

ГД приняла закон об использовании авто при режиме КТО для борьбы с террористами

Государственная Дума во втором и в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому предусматривается использование транспорта граждан в рамках режима контретеррористической опасности (КТО). Об этом пишет ТАСС.

Документ предполагает использовать транспортные средства россиян для мероприятий для борьбы с терроризмом. Поправки внесут в статью закона «О противодействии терроризму», где устанавливаются особенности правового режима КТО.

Согласно действующим нормам, на территориях, где действует режим КТО, допускается использование транспортных средств, которые принадлежат организациям вне зависимости от их форм собственности. Это можно сделать «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей».

Законопроект об использовании транспорта россиян при режиме КТО для борьбы с терроризмом в нижнюю палату парламента внесли еще в октябре 2024 года. Госдума приняла документ в первом чтении в январе. Уточнялось, что возмещение расходов, связанных с использованием транспортных средств жителей, будет определяться правительством России.

Режим КТО действует на территории России в трех приграничных регионах — Брянской, Курской и Белгородской областях. Такой правовой режим начал действовать в начале августа после того, как ВСУ вторглись в Курскую область.