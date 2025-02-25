Bloomberg: Кабмин Украины порекомендует подписать сделку с США по минералам

Кабмин Украины в среду может рекомендовать подписание сделки с США о минералах. Об этом сообщает Bloomberg.

Официального подтверждения этого из Киева не поступало. При этом, по информации AFP, США и Украина могут подписать соглашение о редкоземельных металлах уже в пятницу, 28 февраля.

Вечером 25 февраля стало известно, что Украина согласилась на сделку с США по добыче в стране полезных ископаемых. Киев выразил готовность подписать договор после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.