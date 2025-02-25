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23:03, 25 февраля 2025Бывший СССР

Кабмин Украины порекомендует подписать сделку с США по минералам

Bloomberg: Кабмин Украины порекомендует подписать сделку с США по минералам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кабмин Украины в среду может рекомендовать подписание сделки с США о минералах. Об этом сообщает Bloomberg.

Официального подтверждения этого из Киева не поступало. При этом, по информации AFP, США и Украина могут подписать соглашение о редкоземельных металлах уже в пятницу, 28 февраля.

Вечером 25 февраля стало известно, что Украина согласилась на сделку с США по добыче в стране полезных ископаемых. Киев выразил готовность подписать договор после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

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