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18:15, 25 февраля 2025Мир

Лавров встретился с президентом Ирана

Лавров встретился с президентом Ирана Пезешкианом и передал привет от Путина
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ходе визита в Тегеран. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече глава российского МИД передал иранскому лидеру огромный привет от президента России Владимира Путина и указал, что подписанный двумя странами Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже начали выполнять.

Также Лавров провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Министры обсудили ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы и ряд других тем.

Визит Лаврова в Иран проходит на фоне принятия администрацией президента США Дональда Трампа политики максимального давления на Исламскую республику, а также разговоров о возобновлении ядерной сделки, из которой американская сторона вышла в первый срок Трампа.

Ранее стало известно, что Иран усилил оборону рядом с ключевыми ядерными объектами, опасаясь действий со стороны Израиля и США. Отмечается, что Тегеран опасается массированного удара по Ирану, способного «поставить под угрозу существование Исламской Республики».

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