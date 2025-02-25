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18:42, 25 февраля 2025Наука и техника

На Украине заметили тяжелый БТР на базе танка

На Украине заметили самодельный тяжелый БТР на базе танка Т-64
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: rg.ru

Бронетранспортер (БТР) на шасси танка Т-64 Вооруженных сил Украины заметили на появившемся в соцсетях ролике. На запись обратила внимание «Российская газета».

На коротком видео можно заметить два БТР M113, за которыми движется тяжелый транспортер на базе Т-64. Самодельную машину лишили башни, которую заменили бронированной рубкой для перевозки пехоты. Защищенность рубки обеспечивают блоки динамической защиты «Контакт». БТР получил крупнокалиберный пулемет «Утес» с дистанционным управлением.

Отмечается, что впервые подобную машину заметили в зоне боевых действий в апреле 2023 года. После этого транспортер периодически появлялся на фотографиях из тыловых районов. В материале допустили, что запись могли сделать задолго до ее публикации. Об этом может говорить отсутствие антидроновой защиты, которой сейчас оснащают практически любую технику в зоне СВО.

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