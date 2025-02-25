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08:34, 25 февраля 2025Мир

На Западе рассказали о тревоге Европы из-за одного решения США

Time: Европа начала опасаться, что США оттеснят ее в мирных усилиях по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны начали опасаться, что США оттеснят их на второй план в усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники.

«Изменение политики США вызвало тревогу в Европе, правительства которой опасаются, что Вашингтон оттеснит их на второй план в усилиях по заключению мирного соглашения по украинскому конфликту. Они обдумывают, как могли бы восполнить пробелы в случае сокращения американской помощи Киеву», — передает издание.

Авторы материала отметили, что эти изменения в политике государств привели к «обострению трансатлантических отношений».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратилась к США, призвав преодолеть разногласия между Брюсселем и Вашингтоном. Она подчеркнула, что «не стоит выбрасывать из окна то, что до сих пор хорошо работало».

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