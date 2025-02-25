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15:59, 25 февраля 2025Мир

Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе

Злоумышленник кинул бутылки со смесью в генконсульство России в Марселе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Злоумышленник кинул бутылки с зажигательной смесью в генеральное консульство России в Марселе. Соответствующие кадры были опубликованы РИА Новости.

В частности, преступник скрыл свое лицо маской и бросил бутылки в российское консульское учреждение. В результате происшествия в скором времени территория представительства была заполнена дымом. Злоумышленник быстро покинул место, но вскоре и был задержан французской полицией.

Ранее во время проведения проукраинской манифестации в Марселе были задержаны два человека, один из которых подозревается в нападении на российское консульство во Франции. Как отметили журналисты, примерно в 19:30 понедельника, 24 февраля, были задержаны двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет. На данный момент времени они находятся под стражей.

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