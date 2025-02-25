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10:58, 25 февраля 2025Мир

Польша подняла истребители из-за действий России

Польша подняла истребители в воздух из-за якобы действий России на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Польша подняла истребители в воздух из-за действий России на Украине. Об этом сообщаеn оперативное командование родов вооруженных сил восточноевропейской республики.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — отмечается в заявлении.

Дополнительно указывается, что было принято решение привести в действие находящуюся поблизости авиацию, а также средства противовоздушной обороны (ПВО).

11 февраля Польша подняла в воздух военную авиацию, сославшись на якобы действия России на Украине как повод для подобных шагов. В частности, сообщалось, что данные меры якобы указывают на «готовность защищать территорию» польской республики, а также подтверждают тот факт, что вооруженные силы страны всегда «остаются наготове».

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