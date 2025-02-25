Популярная российская блогерша снялась обнаженной

Популярная российская блогерша Юлия Коваль снялась обнаженной. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» разместила снимок, на котором предстала полностью без одежды, демонстрируя оголенный живот. При этом на тело звезды падали лучи солнца. В то же время знаменитость продемонстрировала татуировку на запястье.

Ранее в феврале популярная российская блогерша снялась топлес. Юлия Коваль разместила черно-белый снимок, на котором предстала, прикрывая руками и полотенцем обнаженную грудь.