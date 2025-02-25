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06:06, 26 февраля 2025Бывший СССР

Потомок ближайшего соратника Махно сразился за Россию в казачьем отряде

«Лента.ру»: Потомок ближайшего соратника Махно воюет в отряде имени Судоплатова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в России

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

Потомок ближайшего соратника анархиста времен Гражданской войны Нестора Махно сражается за Россию в казачьем отряде имени Павла Судоплатова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Боец с позывным Карета приходится правнуком командиру корпуса анархистской Революционной повстанческой армии Украины (РПАУ) Семену Каретникову.

Как рассказал сам доброволец с разговоре с «Лентой.ру», большинство его родственников того поколения происходят из города Гуляй Поле, они сражались против красных и белых «под черными флагами».

«Но при этом все они считали себя русскими — иначе и быть не могло», — говорит Карета.

По его словам, во время событий на Евромайдане в 2014 году он вместе с родным братом координировали пророссийские акции протеста в Энергодаре. После начала специальной военной операции они также поддержали Россию.

«Понимаете, это в крови. У казака есть честь и достоинство, он воспитан в традиции воина. Пока здесь была Украина, никто не имел отношения к настоящему казачеству», — заключил боец.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о кончине одного из атаманов Кубанского казачьего войска, участника событий Крымской весны Ивана Безуглого.

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