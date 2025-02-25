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13:32, 25 февраля 2025Россия

Российский военкор сообщил о смерти одного из организаторов Крымской весны

Военкор Котенок заявил о смерти одного из организаторов Крымской весны Безуглого
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вечером 24 февраля стало известно о смерти одного из атаманов Кубанского казачьего войска, депутата законодательного собрания Краснодарского края, Ивана Безуглого, одного из активных участников событий Крымской весны. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

По словам журналиста, казачий полковник Безуглый лично руководил обороной Турецкого вала. Котенок заявил, что казак — не только участник, но и организатор событий 2014 года.

«Его без преувеличения можно назвать человеком-легендой. (...) С Безуглым к Господу ушла эпоха», — написал журналист. О смерти Безуглого также сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Чиновник выразил соболезнования родным и близким атамана.

В одном из интервью Безуглый рассказывал, что принимал участие в пограничном конфликте с Украиной из-за острова Тузла в Керченском проливе в 2003 году. По его словам, российские пограничники не поддержали его действия и покинули остров, но он и его казаки «стояли там до последнего и готовы были защищать интересы родины даже военным путем».

Ранее воспоминаниями о событиях Крымской весны поделилась бывший прокурор Наталья Поклонская.

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