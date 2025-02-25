Опубликовано видео с флагом России, поднятым в освобожденных от ВСУ Погребках

В сети появилось первое видео из освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Погребки в Суджанском районе Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно двух российских военнослужащих на крыше частично разрушенного здания. Один из них поднял над головой российский триколор, второй — флаг с эмблемой 34-й гвардейской мотострелковой бригады.

Об освобождении Погребков стало известно 25 февраля. Российские военные завершили зачистку населенного пункта, разгромив укрепрайон ВСУ, и продолжают наступление. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ отступления из Курской области. Как заявили в российских силовых структурах, украинские военнослужащие столкнулись с серьезными логистическими проблемами в результате взятия Вооруженными силами России под огневой контроль трассы из сумской Юнаковки в Суджу.