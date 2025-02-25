Появились результаты экспертизы взрывчатки у консульства России в Марселе

Оранский: Брошенные к дипмиссии РФ в Марселе СВУ содержали алюминиевую кислоту

Экспертиза показала, что самодельные взрывные устройства (СВУ), брошенные на территорию дипмиссии России в Марселе, содержали алюминиевую кислоту. Об этом рассказал генеральный консул России Станислав Оранский, сообщает РИА Новости.

«Это самодельное взрывное устройство, оно было в пластиковых бутылках из-под Coca-Cola, две взорвались, и одна у нас целая лежала, не взорвавшаяся», — заявил он.

По его словам, специалисты правоохранительных органов, изъявшие взрывчатку, пришли к выводу, что это алюминиевая кислота.

Ранее прокуратура французского города Марсель сообщила генконсульству России о задержании двух людей, подозреваемых в нападении на диппредставительство. На данный момент выясняется гражданская принадлежность подозреваемых лиц.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню в 8-м округе Марселя, около 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет.