Генконсул России в Марселе заявил о задержании подозреваемых во взрыве

Генконсул Оранский: После взрыва у консульства в Марселе задержали двух человек

Прокуратура французского города Марсель сообщила генконсульству России о задержании двух людей, подозреваемых в нападении на диппредставительство. Об этом сообщил генеральный консул Станислав Оранский, его слова передает РИА Новости.

«Вчера поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны два подозреваемых. Их задержали во время проведения проукраинского митинга в центре Марселя, потому что полиция ожидала их появления там, и, действительно, они там были, после чего их арестовали», — отметил дипломат.

По словам Оранского, на данный момент выясняется гражданская принадлежность подозреваемых лиц.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, ориентировочно в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случившееся на территории генконсульства имеет все признаки теракта, и потребовала от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов.