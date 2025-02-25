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11:28, 25 февраля 2025Экономика

Продажи Tesla в Европе опустились до минимума

ACEA: Продажи электрокаров Tesla в Европе упали на 45 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Продажи электрокаров Tesla в Европе упали на 45 процентов. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) сообщает Bloomberg.

В январе объемы продаж в регионе упали до двухлетнего минимума: компания Илона Маска реализовала только 9945 автомобилей по сравнению с 18 161 авто годом ранее. При этом продажи электромобилей выросли на 37 процентов в целом по отрасли.

За месяц Tesla зарегистрировала в Германии всего 1277 новых автомобилей, что стало самым минимальным показателем с июля 2021 года. Продажи во Франции упали на 63 процента, худшего результата с августа 2022 года. В Великобритании Tesla зарегистрировала меньше автомобилей, чем китайская BYD. Местный рынок вырос на 42 процента, а результаты компании Маска упали на 8 процентов.

Аналитики связывают низкие продажи с нехваткой запасов на некоторых рынках из-за перехода на новый дизайн Model Y. Ранее финансовый директор Вайбхав Танеджа предупреждал, что обновление линейки обойдется производителю в несколько недель простоя.

Неделей ранее на бирже NASDAQ акции американского производителя электромобилей Tesla обвалились на 6,34 процента, до 328,5 доллара, на фоне новостей о внедрении его основным китайским конкурентом BYD искусственного интеллекта DeepSeek. Инвесторы боятся, что компания Маска отстает от конкурентов. Tesla дешевеет уже пять торговых сессий подряд, за это время ценные бумаги потеряли почти 17 процентов. Стоимость компании сократилась более чем на 200 миллиардов.

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