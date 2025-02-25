Раскрыт план Байдена по продолжению конфликта на Украине как можно дольше

WSJ: Байден хотел продолжить конфликт на Украине как можно дольше

Перед уходом с должности, бывший президент США Джо Байден хотел сделать так, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали боевые действия «как можно дольше». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Перед тем как покинуть свой пост, Байден пытался дать Украине возможность продолжать конфликт как можно дольше. Его администрация отправила оружие из имеющихся американских запасов, заключила контракты с оборонной промышленностью на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств. Эти поставки продолжатся до 2026 года», — передает издание.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Селесты Уолландер, администрация Байдена предприняла эти действия, чтобы «дать Украине возможность вести переговоры с позиции силы».

Ранее WSJ сообщила, что прекращение военной помощи со стороны США резко скажется на боеспособности ВСУ. Отмечается, что без американской поддержки Украина лишатся возможности наносить дальнобойные удары, а также сделает собственные тылы более уязвимыми.