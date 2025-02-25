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09:30, 25 февраля 2025Мир

Раскрыт план Байдена по продолжению конфликта на Украине как можно дольше

WSJ: Байден хотел продолжить конфликт на Украине как можно дольше
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Перед уходом с должности, бывший президент США Джо Байден хотел сделать так, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали боевые действия «как можно дольше». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Перед тем как покинуть свой пост, Байден пытался дать Украине возможность продолжать конфликт как можно дольше. Его администрация отправила оружие из имеющихся американских запасов, заключила контракты с оборонной промышленностью на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств. Эти поставки продолжатся до 2026 года», — передает издание.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Селесты Уолландер, администрация Байдена предприняла эти действия, чтобы «дать Украине возможность вести переговоры с позиции силы».

Ранее WSJ сообщила, что прекращение военной помощи со стороны США резко скажется на боеспособности ВСУ. Отмечается, что без американской поддержки Украина лишатся возможности наносить дальнобойные удары, а также сделает собственные тылы более уязвимыми.

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