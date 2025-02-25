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13:15, 25 февраля 2025Путешествия

Раскрыты подробности о попавшем под лавину в горах Сочи россиянине

Shot: Попавший под лавину в горах Сочи россиянин, предварительно, не выжил
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиянин, попавший под лавину в горах Сочи, предварительно, не выжил. Новые подробности о пропавшем мужчине раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, Иван работал инструктором и сопровождал двух туристов из Краснодара: 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава. Обоих спасли в ночь на 25 февраля.

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Как пишет Telegram-канал, накануне Иван ехал с Николаем и Ярославом по спуску вне трассы в районе курорта «Роза Хутор». Он был на лыжах, а туристы — на сноубордах. Вся группа попала под лавину.

Когда спасатели нашли Николая и Ярослава, они рассказали, что видели только перчатку и одну лыжу инструктора. По их словам, маловероятно, что Иван смог выжить в тех местах. Мужчины также признались, что ранее они не были лично знакомы с инструктором, а его номер им дал их общий приятель.

Лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи 24 февраля. После этого два человека застряли в опасной зоне, еще один перестал выходить на связь.

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