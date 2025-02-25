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21:37, 25 февраля 2025Мир

Раскрыты подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Состояние 88-летнего госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Уточняется, что у понтифика не наблюдалось острых респираторных эпизодов, гемодинамические показатели остаются постоянными.

Ранее сообщалось, что респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился. В настоящее время понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки.

До этого кардинал Джанфранко Равази заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.

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