Раскрыты подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным

Состояние 88-летнего госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Уточняется, что у понтифика не наблюдалось острых респираторных эпизодов, гемодинамические показатели остаются постоянными.

Ранее сообщалось, что респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился. В настоящее время понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки.

До этого кардинал Джанфранко Равази заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.