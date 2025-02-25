Россиян призвали не ужинать перед телевизором

Эндокринолог Мария Калошина посоветовала не ужинать перед телевизором

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, что ужинать нужно не позднее двух-трех часов до сна. В разговоре с NEWS.ru она также призвала россиян не есть перед телевизором.

«Не ужинайте за просмотром телевизора — это грозит тем, что вы пропустите сигнал мозга о насыщении, машинально продолжая поглощать еду», — объяснила Калошина.

Врач также посоветовала выбирать для вечернего приема пищи нежирные продукты: творог, морскую рыбу, белое мясо и овощи. Подходящими для ужина гарнирами она назвала крупы или макароны из твердых сортов пшеницы. При этом Калошина уточнила, что еду лучше запекать, варить или готовить на пару.

Ранее врач-онколог Елена Смирнова рассказала, какие продукты лучше всего есть на ужин. В частности, она рекомендовала включить в вечернее меню ферментированные продукты, например, квашеную капусту, йогурт или кефир. Кроме того, она призвала пить вечером достаточное количество воды.